Esporte Anápolis Vôlei busca virada e estreia com vitória na Superliga B Time goiano precisou do tie-break para conquistar triunfo no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis

Foi no sufoco, mas o Anápolis Vôlei começou com vitória sua caminhada na Superliga B, rumo ao acesso à elite do voleibol brasileiro. O time do técnico Hitalo Machado venceu, de virada, o JF Vôlei, de Juiz de Fora (MG), por 3 a 2, em jogo disputado, na tarde deste sábado (26), no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis. Os goianos começaram atrás no pla...