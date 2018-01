Anápolis demite Karmino Colombini, primeiro técnico a cair no Goianão

Lanterna do Campeonato Goiano, com apenas 1 ponto em quatro jogos, Galo será comandado por Nivaldo Lancuna na sequência do Estadual

Diomício Gomes

Karmino Colombini deixa o Anápolis na lanterna do Goianão