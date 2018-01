Análise: Estaduais como uma grande pré-temporada

A efusiva comemoração de Diego Souza aos 38 minutos do segundo tempo do jogo contra o Mirassol na última quarta-feira dá a exata dimensão do clima vivido em um dos grandes clubes do futebol brasileiro neste início de temporada. Soa como um grande exagero, mas a verdade é que o São Paulo Futebol Clube entrou pressionado na terceira rodada do Campeonato Paulista por não ter v...