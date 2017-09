Análise: Chance para estreitar laços

A ideia de fazer uma comunicação mais dinâmica e humanizada tem se intensificado em todos os segmentos. No entanto, ela sempre foi mais leve e divertida na área esportiva. A postura dos profissionais é diferente, assim como a forma de dialogar com o seu público. Com as redes sociais, isso foi potencializado. Elas propiciam um espaço para o público dialogar e participar,...