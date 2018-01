Amistoso mostra que Dragão precisa de ajustes

Ainda em fase de formação, o novo Atlético, versão 2018, foi testado neste sábado (13), no jogo-treino na tarde quente no reformado centro de treinamento do Urias Magalhães, diante do Uberlândia, que se prepara para a disputa do Mineiro. O Dragão, que usou 22 jogadores, mostrou que terá de se ajustar bastante até a estreia no Goianão, quarta-feira (17), em Itumbiara.

Além de ser válido para observações dos técnicos João Paulo Sanches (Atlético) e Paulo César (Uberlândia), outro fato chamou a atenção – cerca de 300 pessoas assistiram, sob árvores ou encostadas no alambrado, à partida. Houve empate por 1 a 1 no jogo-treino que começou com 45 minutos de atraso – a delegação do Uberlândia se perdeu ao entrar em Goiânia. Os gols foram do lateral Wanderson (ex-Vila Nova), para o time mineiro, e do zagueiro Bruno Costa, contra, para o Atlético.

Desde que conquistou o título da Série B (2016), o Atlético praticamente não utilizou os gramados 1 e 2 do centro de treinamento. A grama dos dois campos foi replantada – houve o plantio da grama celebration - , parte do local ficou um ano sem atividades e, neste sábado (13), com direito à presença da torcida, o local voltou a ser local de treino.

Alguns torcedores perceberam o novo time do Dragão “preso e amarrado”. Mas gostaram da movimentação na etapa inicial. “Para início de ano, está bom, até pegar entrosamento. Time novo é assim mesmo”, definiu o atleticano Jurandir Pereira Nunes, de 40 anos, que espera que as 16 contratações para 2018 possam ajudar. “O time está bom. Podemos ganhar o Goiano. O time está preso, mas vai melhorar quando entrarem os mais experientes”, disse Adão Pereira da Silva, de 40 anos.

Há 50 anos “sofrendo e sorrindo” pelo Atlético, Eterno Cândido de Oliveira, de 65 anos, foi quem percebeu a equipe ”meio amarrada”. Para Eterno, o Dragão “trouxe boas peças” e, como contratados que chamaram atenção, ele apontou o atacante Elder Santana e o meia Roger (ex-Vila Nova). “Vamos melhorar”, apostou Eterno. Na verdade, o Dragão mostrou alguns buracos defensivos e teve dificuldades para trabalhar as jogadas ofensivas, tanto pelo meio quanto pelas laterais do campo.

O técnico João Paulo Sanches levou para o jogo-treino 22 jogadores - do título inédito da Série B, só atuaram Klever (goleiro), Jonathan (lateral ) e Jorginho (meia), que espera ser negociado. O Dragão começou com Klever; Jonathan, Lucas Rocha, William Alves e Bruno Santos; Diego Silva, Fernandes, Jorginho, Roger e Wesley Natã; Elder Santana. Na etapa final, outra formação foi usada: Lucas Frigeri; Pedro, Irlan, Hugo Gomes e Denilson; Rodrigo, Valderrama, Tomas Bastos, Luiz Felipe e Chiquinho; Vinícius Tanque.