Esporte Amigos realizam aulão em memória de Caoa Quaresma Atividade acontece no sábado (22) e pretende arrecadar fundos para trazer restos mortais do lutador goiano, morto na Tailândia na semana passada

A comunidade do muay thai de Goiânia realiza neste sábado (22), às 13h, um aulão da modalidade. A atividade vai ocorrer na academia Pride, no Jardim América, mas não terá um caráter apenas desportivo. A arrecadação do evento será revertida para o traslado dos restos mortais do lutador goiano Caoa Quaresma, 33 anos, que foi encontrado morto na Tailândia no último dia 1...