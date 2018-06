Esporte Amarelos ajudados pelo VAR, belgas maravilhosos e furacão: o dia 5 da Copa no Resumão do POPULAR Primeira segunda-feira de Copa do Mundo na Rússia teve tecnologia decisiva, goleada de favorita ao título e gol nos acréscimos da etapa final para salvar os campeões mundiais de 1966

Segunda-feira é "braba" quase sempre, né?! Não deu para assistir aos jogos da Copa do Mundo? Quer saber tudo o que rolou neste dia 5 de Mundial na Rússia? Então chega mais que o Resumão do POPULAR chegou chegando bagunçando a zorra toda. "Bora" lá! FORÇA, VOZES! APENAS COMEÇOU! O primeiro jogo do dia colocou frente a frente ABBA e BTS. Quer dizer... Suéci...