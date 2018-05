Esporte Amanda Nunes vence, defende cinturão e completa show brasileiro no UFC Rio Brasileira garantiu a quarta defesa do cinturão peso galo ao nocautear Raquel Pennington neste sábado

Amanda Nunes garantiu a quarta defesa do cinturão peso galo ao nocautear Raquel Pennington na noite deste sábado, no UFC Rio. A luta principal levou o público da Jeunesse Arena ao delírio e completou o show de vitórias brasileiras no evento. No octógono, a desafiante suportou os duros golpes de Amanda até o quinto round. Foi no último assalto que a brasileira garant...