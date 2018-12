Esporte Amanda Nunes nocauteia Cyborg e vira 1ª mulher campeã de duas categorias no UFC A brasileira quebrou a invencibilidade de 13 anos da compatriota

Amanda Nunes entrou no octógono do The Forum, em Los Angeles, na Califórnia, para fazer história na madrugada deste sábado para domingo (no horário de Brasília), no UFC 232. A brasileira quebrou a invencibilidade de 13 anos da compatriota Cris Cyborg e se tornou a primeira mulher campeã de duas categorias no UFC. Para quem pensava que Cyborg era invencível, Amanda most...