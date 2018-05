Esporte América-MG vence Botafogo e segue 100% em casa no Brasileirão Terceiro triunfo ao lado de sua torcida deixa o time mineiro com 10 pontos no Brasileiro, na parte de cima da tabela

O América-MG manteve os 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (20), no Independência, pela 6ª rodada. O terceiro triunfo ao lado de sua torcida - antes bateu Sport (3 a 0) e Vitória (2 a 1) - deixou o time mineiro com dez pontos, na parte de cima da tabela e distante da zona de rebaixamento. O clube carioca c...