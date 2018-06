Esporte América-MG e Chapecoense empatam sem gols e passarão Copa fora da zona de degola As equipes só voltam aos gramados no próximo dia 19. Os mineiro enfrentarão o Cruzeiro, já os catarinenses terão pela frente o Bahia

América-MG e Chapecoense continuam na mesma na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Os dois se enfrentaram nesta quarta-feira (13) no estádio Independência, em Belo Horizonte, e não saíram de um empate sem gols, em confronto direto pela 12.ª rodada, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo na Rússia. Com resultado, ambos ficam com 14 pontos e...