Esporte América-MG anuncia técnico Givanildo Oliveira para reta final do Brasileirão Adilson Batista caiu após a derrota por 1 a 0 para o Paraná, em casa, pela 33ª rodada do Brasileirão

O América-MG anunciou neste domingo (11) o retorno do técnico Givanildo Oliveira, para comandar o clube até o fim do ano. A decisão foi tomada um dia depois da demissão de Adilson Batista, que neste sábado dirigiu a equipe na derrota por 1 a 0 para o Paraná, em casa, pela 33ª rodada do Brasileirão. Givanildo chega com a missão de tentar evitar o descenso do América-...