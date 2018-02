Alviverde terá série de jogos no Serra Dourada

A classificação sofrida do Goiás sobre o Boa Esporte (MG), nos pênaltis, no Estádio Serra Dourada, marcou a passagem do clube à 3ª fase da Copa do Brasil e significou, também, o início de sequência que pode chegar a cinco jogos seguidos na principal praça esportiva do futebol goiano. Foram três meses sem atuar no local - antes do jogo de quarta, o alviverde havia jogado no...