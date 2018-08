Esporte Alviverde quer melhorar aproveitamento em casa

Dos próximos cinco jogos do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, quatro serão em Goiânia. Após receber o vice-líder, CSA, no Estádio Olímpico, na sexta-feira, a equipe esmeraldina visita o Figueirense e depois tem uma sequência de três jogos na capital - São Bento, Vila Nova e Fortaleza. No 1º turno, o Goiás não conseguiu vencer nenhum destes cinco adversários. E...