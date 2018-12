Esporte Alviverde goiano dá valor ao rótulo de “estudioso”

Ser jovem, emergente e estudioso são as características ressaltadas pelo presidente esmeraldino para apostar em Maurício Barbieri. Para pegar referências do técnico, o Goiás chegou a buscar opiniões de alguns profissionais, como Abel Braga, Dorival Jr, Zinho e Bebeto, sobre o treinador de 37 anos. Todos ressaltaram o lado estudioso do novo comandante esmeraldino, que não chegou ...