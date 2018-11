Esporte Alviverde espera volta à elite

Diretor esmeraldino, Osmar Lucindo, ao citar a negociação de Luvanor, engata outros nomes mais recentes de revelações esmeraldinas que deram ao clube retorno financeiro: os atacantes Erik (hoje no Botafogo), Carlos Eduardo (ao Pyramids, do Egito) e até Bruno Henrique (que não é formado no clube, mas foi negociado para o futebol alemão e, hoje, está no Santos) que rendera...