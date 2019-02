Esporte Alviverde espera gringos no BID para a 6ª rodada Diretoria trabalha para inscrever lateral esquerdo Nilson Loyola e atacante uruguaio Leandro Barcia

O Goiás vive a expectativa de contar com os dois jogadores estrangeiros, o lateral peruano Nilson Loyola e o atacante uruguaio Leandro Barcia, para o jogo com o Iporá, neste sábado (9), às 16h30, no Estádio Ferreirão, válido pela 6ª rodada do Campeonato Goiano. Após resolver a burocracia para conseguir os documentos (Carteiras de Identidade e de Trabalho), os joga...