Esporte Alviverde confirma empréstimo de Eduardo Brock para o Ceará No esmeraldino, o defensor disputou 27 partidas e marcou dois gols

Após perder espaço no time titular do Goiás, o time alviverde resolveu emprestar o zagueiro Eduardo Brock, que irá ficar até o final da temporada na equipe do Ceará, que disputa a Série A. A ida do jogador para o clube nordestino também irá desafogar a folha dos goianos, já que o time cearense irá bancar o salário do jogador. Eduardo Brock, de 27 anos, chegou...