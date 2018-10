Esporte Alterações marcam rodada de abertura da 3ª Divisão

A última divisão do Campeonato Goiano terá pontapé inicial nesta quarta-feira. Com três jogos confirmados, a 3ª Divisão da competição estadual será disputada por oito equipes - Monte Cristo, Raça, Aparecida, Mineiros Rioverdense, Inhumas, Morrinhos e Pires dos Rio -, que buscam duas vagas na Divisão de Acesso 2019. Alguns empecilhos com Raça e Mineiros fizeram com que o...