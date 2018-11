Esporte Alonso recebe homenagens em Interlagos Em tom de despedida, piloto espanhol chama atenção em São Paulo

Em seus 47 anos de existência, o GP do Brasil já teve momentos históricos. Hoje, o autódromo de Interlagos, em São Paulo, vai registrar mais uma cena inesquecível para fãs do automobilismo: a última apresentação do piloto espanhol Fernando Alonso, ganhador de dois títulos mundiais no traçado.“O GP do Brasil sempre estará na minha memória. Foi aqui que conquistei os meus do...