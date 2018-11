Esporte Allan admite frustração antes de ser convocado pela 1ª vez para a seleção O volante, de 27 anos, que atua no Napoli, foi formado na base do Vasco

O volante Allan não escondeu a alegria por conceder sua primeira entrevista coletiva pela seleção brasileira. Primeiro jogador a se apresentar ao time de Tite, ainda no domingo, o jogador do Napoli era só sorrisos no contato com os jornalistas e admitiu que vivia frustrado a cada convocação que não incluía o seu nome. "A cada lista eu criava uma expectativa muito grand...