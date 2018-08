Esporte Aliviado, técnico espera evolução

Após uma sequência ruim jogando em casa, na última rodada do 1º turno, o Vila Nova acabou com o jejum de seis partidas sem vencer como mandante e derrotou o São Bento, por 1 a 0, resultado que recolocou o time no grupo dos quatro primeiros colocados da Série B (G4), com 30 pontos. “Agora, o campeonato irá se desenhar nessas próximas rodadas, já que teremos vários c...