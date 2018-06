Esporte Alisson quer vitória contra Vila Nova para espantar desconfiança do Dragão Com 12 pontos e na 13ª colocação, o Dragão está a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento

Vila Nova e Atlético entram em campo no sábado (16) para fazer mais um clássico pela Série B. Vivendo uma fase ruim, há 4 jogos sem vencer e com a pior defesa da Série B, com 20 gols sofridos, os jogadores do Dragão querem usar o duelo contra o rival como uma forma de aumentar o ânimo da equipe para o restante da competição e espantar a desconfiança. "Estamos incomo...