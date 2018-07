Esporte Alisson lamenta queda e considera que seleção 'merecia algo a mais' na Copa O goleiro da seleção levou apenas 3 gols, em 5 jogos no Mundial

Passados quatro dias da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o goleiro Alisson se manifestou nas redes sociais sobre a decepção com o resultado. Para o titular do gol da equipe de Tite, ele e seus colegas mereciam ter vencido a Bélgica na última sexta-feira e seguido na competição na Rússia. "O resultado não foi o esperado, nem sempre é merecimento, e esse...