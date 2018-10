Esporte Alisson lamenta pontos perdidos pelo Atlético no Accioly Jogador espera manter o ritmo apresentado contra o Vila Nova e exalta elenco rubro-negro

Um dos jogadores elogiados pelo técnico Cláudio Tencati, por sua atuação no clássico contra o Vila Nova, realizado no último sábado, o lateral direito Alisson celebrou seu retorno aos gramados depois de quatro jogos sem entrar em campo por opção técnica. De acordo com o atleta de 21 anos, o Atlético não trata como obrigação vencer o Sampaio Corrêa, na próxima sexta-feira...