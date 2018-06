Esporte Alisson exalta atuação contra Sérvia e brinca sobre 'sufoco': 'Até suei um pouco' "A equipe trabalhou bem e deu poucas chances", comemorou o goleiro do Brasil

O Brasil garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo com o triunfo por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quarta-feira, em Moscou. Ofensivamente, a seleção sofreu menos do que nas partidas anteriores e não demorou a marcar, mas a defesa teve dificuldade para frear os fortes atacantes sérvios, principalmente no início da etapa final, quando a vitória era pelo p...