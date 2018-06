Esporte Alisson desconversa sobre transferência e garante foco na seleção Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial, disse o goleiro

Cobiçado por Real Madrid e Liverpool, o goleiro Alisson afirmou nesta terça-feira que tem evitado acompanhar as especulações sobre uma possível transferência nesta janela europeia para manter o foco na Copa do Mundo. Segundo o titular da Roma, seu foco está "100% nos treinamentos" com a seleção, e as negociações estão exclusivamente a cargo de seu procurador. Ainda d...