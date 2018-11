Esporte Aliança empata com Clube Jaó e conquista mais um Campeonato Goiano Feminino Adulto A partida terminou em 1 a 1. Patrícia marcou o gol do Aliança e Andressa fez para o Clube Jaó

O Aliança Futebol Clube garantiu mais um título estadual. Neste domingo (25), no CT da Ovel, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Clube Jaó, mesmo resultado da primeira partida. Por conta da vantagem em ter feito a melhor campanha na primeira fase, as meninas do Aliança acabaram conquistam seu 14º título do Campeonato Goiano Feminino Adulto. Durante a comp...