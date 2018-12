Esporte Algoz do Vila tem missão de ocupar a direita Primeiro reforço colorado vem do Capão Redondo, em São Paulo, e marcou contra o Tigre na Série B

Do Capão Redondo, subúrbio de São Paulo, para a Vila Nova. Esse é o trajeto que fará o lateral direito Felipe Rodrigues, de 23 anos, reforço do Tigre para próxima temporada. Ex-jogador do Guarani e algoz do time colorado no empate entre Bugre e Tigre no Serra Dourada, o lateral direito espera dar alegrias à torcida colorada e promete muito empenho para conquistar vitó...