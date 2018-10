Esporte Algoz do Palmeiras, Benedetto deve seguir no banco do Boca no duelo de quarta Atacante é planejado para ser arma surpresa do time argentino no duelo de volta da semi-final do torneio

Herói do Boca Juniors no confronto de ida das semifinais da Libertadores, Darío Benedetto deverá seguir na reserva para o jogo de volta diante do Palmeiras nesta quarta-feira (31), no Allianz Parque, mesmo após ter saído do banco para marcar os dois gols do triunfo por 2 a 0 em La Bombonera. No treino do Boca desta segunda-feira, o atacante voltou a treinar entre ...