Esporte Alex Silva ressalta confiança da equipe, mas pede atenção para início difícil no 2º turno Dos próximos cinco jogos do Goiás na Série B, três são contra adversários que estão no G4

A recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro aumentou a confiança do elenco do Goiás. De um time desacreditado que amargou os sete primeiros jogos sem vitótria na competição e flertando com a zona de rebaixamento, a equipe passou a brigar por uma vaga entre os quatro primeiros colocados (G4). Entretanto, na reta final do 1º turno, o time mostrou oscilação e cheg...