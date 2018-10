Esporte Alex Silva lamenta vaias da torcida

O lateral direito Alex Silva faz parte da lista de jogadores mais utilizados por Ney Franco desde que o treinador assumiu o Goiás, em maio. Em 26 jogos com o comandante, Alex Silva foi titular em 24. Entretanto, essa condição do jogador é contestada por parte da torcida.O jogador tenta não se incomodar com a cobrança por parte do torcedor. “Não é uma situação boa a torcida ...