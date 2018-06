Esporte Alex Silva destaca importância de conquistar pontos diante do Londrina Jogador coloca como prioridade não perder fora de casa

A vitória em cima do Paysandu aumentou a confiança no Goiás. Os jogadores colocam como prioridade engatar uma boa sequência na Série B para sair da zona de rebaixamento. Para isso, o time esmeraldino precisa repetir a boa atuação na tarde desta terça-feira (12), contra o Londrina fora de casa. "Temos que sair dessa situação o mais rápido possível porque Goiás não me...