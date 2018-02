Alex Ribeiro é cortado da seleção e desfalca o Brasil contra Colômbia e Chile

O experiente ala-armador Alex Ribeiro foi cortado da seleção brasileira de basquete, que disputará em Goiânia dois jogos da eliminatória para a Copa do Mundo FIBA 2019. O jogador de 37 anos foi desligado por ordens médicas. Ele realizou um procedimento cirúrgico - polipectomia intestinal - e deve ficar de repouso por riscos de sangramento.

Para o lugar do jogador do Bauru, que também jogou na NBA pelo San Antonio Spurs e a antiga franquia New Orleans Hornets, o técnico Alex Petrovic convocou o ala Jhonatan Luz, do Paulistano. O atleta de 29 anos se apresenta junto com os demais jogadores na próxima segunda-feira (19), em Goiânia.

Jhonatan tem média de 6,9 pontos, 5,1 rebotes e 0,9 assistências por partida na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Ele se junta a jogadores como Anderson Varejão (Flamengo) e Leandrinho (Franca), que tiveram passagens recentes pela NBA.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia (dia 22) e o Chile (dia 25), no Goiânia Arena. Para informações sobre a venda de ingressos clique aqui.