Esporte Alex Henrique se apresenta para trabalhos de pré-temporada na Aparecidense O jogador, que tem contrato até 2020, chegou a ser sondado pelo Vila Nova e também por equipes de fora do estado

A Aparecidense começou os trabalhos de pré-temporada no dia 3 de dezembro, porém apenas nesta segunda-feira (2), quase um mês depois, o atacante Alex Henrique se apresentou para os treinamentos. O jogador ganhou uns dias a mais que o restante do elenco, porque estava disputando a Série B, que acabou no final de novembro. Antes de começar os trabalhos, Alex H...