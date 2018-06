Esporte Alex Henrique quer vitória diante do Atlético para voltar ao G4 Atualmente, o Tigre ocupa a 7ª posição com 15 pontos conquistados, dois a menos que o primeiro time do G4

Às vésperas do clássico diante do Atlético, pela 11ª rodada, o recém contratado e autor do gol colorado diante do Guarani, Alex Henrique, espera que o Tigre possa quebrar o jejum de vitórias na Série B para voltar ao G4. "Em toda competição, há uma certa pressão. Isso é natural. Todo o grupo está trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possív...