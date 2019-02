Esporte Alex Henrique espera sequência boa da Aparecidense no Goianão após vitória 'de extrema importância' Atacante elogiou o novo treinador da equipe, Edson Júnior, que chega para a vaga antes ocupada por Márcio Fernandes

Tecendo elogios ao novo técnico e afirmando que a vitória na última rodada tirou um peso das costas do elenco da Aparecidense, o atacante Alex Henrique concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (5), no Anníbal Batista de Toledo, casa do Camaleão. "Nossa equipe, por ter chegado numa final ano passado, sabia que a cobrança seria grande. A gente não te...