Esporte Alex Henrique destaca evolução do Vila Nova e afirma que ataque precisa estar afiado na reta final Nas últimas oito partidas, o colorado venceu três, empatou quatro e perdeu apenas uma partida

A Série B está se afunilando, faltam apenas 10 partidas e o Vila Nova quer manter o embalo na competição. Apesar de ocupar a 7ª colocação, com 43 pontos, o colorado está a 2 pontos do Avaí, o 4º colocado, e o sonho do acesso para a elite do futebol brasileiro passa pelos jogos em Goiânia. São seis como mandantes e um deles é diante do Atlético. "Precisamos fazer ...