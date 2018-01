Alemanha, França e Holanda caem no mesmo grupo da Liga das Nações

Atual campeã mundial, a Alemanha vai enfrentar a França e a Holanda na primeira fase da Liga das Nações, nova competições de seleções organizada pela Uefa e que começará em setembro. Foi o que ficou definido no sorteio realizado nesta quarta-feira, que também determinou que a Espanha, campeã do mundo em 2010, vai enfrentar Inglaterra e Croácia.



O sorteio da primeira Liga das Nações dividiu as 55 seleções nacionais da Europa em quatro divisões, cada uma contendo quatro grupos. As equipes vão se enfrentar dentro das chaves em jogos de ida e volta entre 6 de setembro e 20 de novembro.



A Liga A, que envolve as principais seleções do continente, também contará com Portugal, a atual campeã da Eurocopa, Itália e Polônia em uma chave, enquanto a outra será composta por Bélgica, Suíça e Polônia. Os vencedores doS grupos da Liga A vão disputar o título do torneio em semifinais e final em junho de 2019 - a sede ainda será definida.



A Uefa criou a competição para substituir os amistosos, que geram pouca interesse, mas ainda sobrarão datas para as seleções das duas primeiras divisões disputarem esses jogos. O formato garante que as equipes mais fortes se enfrentem com mais frequência. Já as seleções piores ranqueadas duelarão constantemente com equipes do mesmo nível e têm uma chance mais real de se classificar à Eurocopa.



Os resultados da Liga das Nações também valerão para uma repescagem da Eurocopa de 2020, classificatório que ocorrerá em março daquele ano, envolvendo quatro times por divisão, preferencialmente os vencedores dos grupos, que não conseguiram suas vagas através das Eliminatórias. Assim, uma equipe da Liga D disputará o torneio de 24 seleções, sendo que quatro vagas serão definidas através desses playoffs, um por divisão.



Além disso, os vencedores dos grupos das Ligas B, C e D conseguirão o acesso para a competição de 2020, enquanto o último colocado das chaves das Ligas A, B e C vão ser rebaixados.



Confira os grupos da Liga das Nações:



Liga A

Grupo 1: Alemanha, França, Holanda.

Grupo 2: Bélgica, Suíça, Islândia.

Grupo 3: Portugal, Itália, Polônia.

Grupo 4: Espanha, Inglaterra, Croácia.



Liga B

Grupo 1: Eslováquia, Ucrânia, República Checa.

Grupo 2: Rússia, Suécia, Turquia.

Grupo 3: Áustria, Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte.

Grupo 4: País de Gales, Irlanda, Dinamarca.



Liga C

Grupo 1: Escócia, Albânia, Israel.

Grupo 2: Hungria, Grécia, Finlândia, Estônia.

Grupo 3: Eslovênia, Noruega, Bulgária, Chipre.

Grupo 4: Romênia, Sérvia, Montenegro, Lituânia.



Liga D

Grupo 1: Geórgia, Letônia, Casaquistão, Andorra.

Grupo 2: Bielo-Rússia, Luxemburgo, Moldávia, San Marino.

Grupo 3: Azerbaijão, Ilhas Faroe, Malta, Kosovo.

Grupo 4: Macedônia, Armênia, Liechtenstein, Gibraltar.