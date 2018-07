Esporte Alemanha anuncia permanência de Löw na seleção após campanha vexatória na Copa O treinador, que foi campeão do Mundo em 2014, está no comando da seleção desde 2006

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta terça-feira (3) a permanência do técnico Joachim Löw no comando da seleção nacional. Em comunicado oficial, a entidade explicou que se reuniu com o treinador e ouviu dele o desejo de seguir com o trabalho que realiza desde 2006. "Em uma conversa pessoal, Löw confirmou que quer continuar seu trabalho na seleção nacion...