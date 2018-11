Esporte Alemã celebra sucesso em cirurgia após acidente na F-3 e garante: 'Vou voltar' Depois de nove horas de procedimento cirúrgico, piloto alemã promete retorno as pistas e fala sobre envolvidos no caso

A alemã Sophia Flörsch se manifestou nesta terça-feira (20) sobre a cirurgia a que foi submetida após o gravíssimo acidente sofrido no fim de semana, em prova da Fórmula 3. A piloto de apenas 17 anos celebrou o sucesso do procedimento, realizado na segunda-feira, e mostrou otimismo em relação ao seu retorno às pistas. O depoimento de Flörsch no Instagram aconteceu moment...