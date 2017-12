Alegria e drama no final do Brasileiro

No dia 15 de novembro o Corinthians bateu o Fluminense, por 3 a 1, pela 35ª rodada e confirmou o heptacampeonato brasileiro. O Campeonato Brasileiro, no entanto, reservou até o final - e até após seu fim - emoções para outras torcidas. Ontem, os dez jogos da última ocorreram de forma simultânea e carregaram tom de dramaticidade, alívio e desespero. Em jogos decididos c...