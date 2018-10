Esporte Alcácer marca 3, Dortmund garante vitória aos 50 minutos e segue líder no Alemão Resultado levou a equipe amarela a 17 pontos, três à frente de Werder Bremen e Hertha Berlin e a quatro do Bayern de Munique, que ainda atua na rodada

O Borussia Dortmund recebeu o Augsburg neste sábado e conseguiu uma emocionante vitória que o manteve na liderança do Campeonato Alemão. O time da casa ficou atrás no placar em duas oportunidades, mas contou com Paco Alcácer em dia inspirado. O espanhol entrou no segundo tempo, marcou três vezes e garantiu o triunfo por 4 a 3 já aos 50 minutos. O resultado levou a equ...