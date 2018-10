Esporte Alan Mineiro vive obsessão por acesso do Vila Nova

Ano passado, o meia atacante Alan Mineiro fez 11 gols na Série B e terminou o torneio como artilheiro do Vila Nova. Novamente, Alan Mineiro é o goleador do time vilanovense, já fez 9 gols e repete as boas atuações de 2017. Sem comparações, ele espera pelo acesso à Série A. “Disse, em outras ocasiões, que trocaria os meus 11 gols pelo acesso”, repetiu o jogador, que balanço...