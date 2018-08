Esporte Alan Mineiro ressalta incômodo com mau momento individual e coletivo O colorado volta a campo neste sábado (4), no Serra Dourada, para enfrentar o São Bento

O Vila Nova não vive seu melhor momento na Série B, a equipe vem de duas derrotas, além de não vencer em casa há 6 partidas. Essa fase está incomodando um dos principais atletas colorado, o meia Alan Mineiro, que também não está no seu auge, o jogador, que foi artilheiro do time no ano passado, marcou apenas quatro vezes nessa Segundona e não balança as redes desde o...