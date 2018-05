Esporte Alan Mineiro pode reforçar a Chapecoense, diz site Meia colorado estaria na mira do time catarinense para jogar a Série A

O meia Alan Mineiro, de 30 anos, teve seu nome especulado para ser reforço da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é do site globoesporte.com e diz que o clube catarinense mira o meia do Vila Nova para reforçar seu elenco. O empresário do atleta, Nilson Moura, disse que não foi procurado pela diretoria da Chapecoense para tratar do ass...