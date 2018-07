Esporte Alan Mineiro minimiza problemas no ataque e ressalta posição do Tigre na tabela Poucos gols do ataque colorado não preocupa o meio campista do Vila Nova para o restante da competição

Apesar de ter a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado do Fortaleza, com apenas oito gols sofridos, o Vila Nova está entre um dos piores ataques da competição. São apenas 12 gols marcados até aqui e várias mudanças do técnico Hemerson Maria no setor ofensivo para tentar sanar o problema, que vem desde o ano passado. Mesmo com esse rótulo no ata...