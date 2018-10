Esporte Alan Mineiro está fora de jogo decisivo contra o Londrina Artilheiro do Vila Nova na Série B dará lugar ao meia Elias na partida pela 33ª rodada da competição

Artilheiro do Vila Nova na Série B, com dez gols, o meia Alan Mineiro está fora do jogo decisivo desta sexta-feira (26) contra o Londrina, pela 33ª rodada da Série B, no Estádio do Café, em solo paranaense. A delegação colorada viajou para Londrina no início da manhã desta quinta-feira (25) e o camisa 10 não estava no grupo. O jogador estaria com um problema no mús...