Esporte Alan Mineiro diz que Vila Nova buscará “três pontos” contra sua maior vítima Pelo clube colorado, meia realizou 70 jogos e marcou em 15 adversários. Cinco dos 23 gols pelo Tigre foram anotados em clássicos contra o Goiás

Com um gol e uma assistência o meia Alan Mineiro segue sendo o protagonista no Vila Nova. Enquanto a equipe colorada segue em busca do melhor desempenho no Campeonato Goiano, o jogador tem apresentado melhor rendimento e teve participação direta nos 4 pontos conquistados pelo Tigre no Estadual. Pela frente agora, o Goiás, sua maior vítima, desde que foi contratado pelo clube colorado em 2017...