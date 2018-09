Esporte Alan Mineiro destaca importância de jogos em Goiânia para pretensões do Vila Nova O artilheiro colorado, com 7 gols, também destacou que precisa render mais

Apesar de ocupar a 7ª colocação na Série B, com 43 pontos, o Vila Nova está a apenas dois pontos do Avaí, o 4º colocado, e dentro do clube, os jogadores acreditam que a força dentro de Goiânia vai ser fundamental para o time poder voltar ao G4 da competição. Porém, o colorado precisa melhorar seu desempenho como mandante, que hoje é de apenas 56,4%. Dos próxim...